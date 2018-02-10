Порошенко устроил "торжество пропаганды"

Депутат "Единой России" Руслан Бальбек назвал торжеством госпропаганды новый указ президента Украины Петра Порошенко.

Порошенко в пятницу подписал указ о "дополнительных мерах противодействия" российской информационной агрессии. Содержание его пока не сообщается. Закон вступит в силу с момента опубликования.

Бальбек заявил, что новый указ ограничивает информационную свободу, и действия Порошенко – это грязный прием диктатора, которому не под силу сражаться "по-честному". Неужели диктатура антироссийского мнения – это та демократия, за которую боролись участники Майдана, спросил депутат.

В январе Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. В Киеве постоянно обвиняют Москву в агрессии, Россия это отрицает, утверждая, что желает Украине выхода из экономического и политического кризиса.

В феврале 2015 года Порошенко ввел в действие решение СНБО о "пресечении российской информационной агрессии в СМИ".

В 2015 году Украина впервые ввела ограничения в отношении российских физических и юридических лиц, список постоянно расширяется. Сейчас в список попали некоторые депутаты Госдумы и известные российские журналисты, передает РИА Новости.