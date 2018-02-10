Жириновский пожелал детям быть сильнее калькулятора

До выборов президента РФ осталось 35 дней.

Чем ближе день голосования, тем активнее кандидаты проводят встречи. Владимир Жириновский приезжает на первый международный чемпионат по ментальной арифметике. Это такая программа развития и умственных, и творческих способностей с помощью вычислений на счетах. Жириновский сходу решил проверить.

"Желаю вам всем, чтобы вы были сильнее любого компьютера, любого калькулятора. Машина медленнее работает. Депутат медленнее соображает. Критиковать будем его. Я вообще это не смогу посчитать. Вы, новое поколение, все сделаете лучше и для всех сделаете, и наша страна станет еще сильнее", — сказал лидер ЛДПР.

Понятно, что в зале — в основном те, кому еще рано голосовать. Но именно за ними — напомнил Жириновский — будущее. И посоветовав уже сейчас задуматься о профессии.

Борис Титов — на выборы он идет от "Партии Роста" — тоже считал. "Каждый рубль, вложенный в туристическую отрасль, дает пять-шесть рублей дополнительных вложений в малые, средние, крупные предприятия. Это и транспорт, это и строительная отрасль, рестораны и кафе", — отметил Титов.

Где, как ни на Черноморском побережье, обсуждать развитие туризма. В Геленджике с местными предпринимателями Титов говорил и о своей стратегии роста, и о том, как российские курорты сделать доступней.

"Если государство пойдет навстречу снижением налогов, предоставлением дешевых кредитов, субсидированием ставки кредита, это не только не скажется на бюджете страны, наоборот, за счет развития отрасли, за счет повышения объемов бюджет только выиграет в результате", — уверен Титов.

Сергей Бабурин — в Петербурге. Встречался с местными активистами своего "Российского общенародного союза". Краткое содержание предвыборной программы — для тех, кому вести агитацию. Акцент — на возрождении духовности.

"Пора прекращать вакханалию неолиберализма. Нам нужен Госплан вместо Госдумы. Нужны стратегическое планирование, экономическая реальность, а не мифы "гайдаровщины". И конечно, мы хотели бы, чтобы это были перемены в интересах большинства, а это означает, что минимальный размер оплаты труда, минимальная пенсия должны хотя бы раза в полтора превышать прожиточный уровень", — подчеркнул Бабурин.

В качестве агитационной площадки у Павла Грудинина – 6-й съезд Ленинского союза коммунистической молодежи. Наследник того самого ВЛКСМ и сегодня — костяк молодых коммунистических кадров.

В сопровождении Зюганова кандидат от КПРФ осматривает выставку, посвященную столетию комсомола. Обоим предлагают дополнить картину — "Коммунистический костер". Сначала пишет Зюганов, потом — Грудинин. Оба — про победу. А уже на сцене лидер Компартии представляет всем кандидата-бизнесмена. Иностранным делегатам речь переводят.

"Самые сильные впечатления, как в первый раз повязали красный галстук. Я вот свои галстуки завязывать не умею, но вот галстук пионерский завязываю хорошо. Мы на правильном пути, потому что наши принципы — свобода, равенство, братство, и мы добьемся, чтобы страна процветала под флагом Коммунистической партии", — заявил Грудинин.

Пока комсомольцы из России фотографировались с товарищами из Северной Кореи, Зюганов здесь же делился опытом политической борьбы. "Говорите о деле, о работе, о своей программе", — посоветовал он.

Программа Григория Явлинского звучит в гостинице "Космос".

А вот кандидат от партии "Коммунисты России" надел камфляж и отправился в тир. "Товарища Максима" — как по-революционному называют Сурайкина соратники — в первую очередь привлек, конечно же, пулемет "Максим". Сурайкин прицелился, попозировал, но стрелять решил все-таки из ППШ. А потом объяснил журналистам, почему взялся за оружие.

"Мы глубоко убеждены, что военно-спортивная подготовка должна начинаться с детства и каждый мужчина в нашей стране должен владеть всеми видами оружия. Нам, конечно, хотелось бы жить в то светлое время, когда Леонид Ильич Брежнев боролся за мир и мы действительно ощущали всей душой, что безопасность гарантирована, что не будет войны. Но сейчас мы видим, что если вся страна не будет готова к нападению, к сопротивлению, то нас просто сомнут", — отметил Сурайкин.

Сопредседатель штаба Владимира Путина и руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева встречалась с жителями Новосибирска. В общественной приемной кандидата провела личный прием горожан. Те идут с самыми разными вопросами: здравоохранение, транспорт, экология, мусорные свалки… Каждое обращение в штабе Путина берут на карандаш. Контролировать будут волонтеры.

"Для каждого из нас это уникальный опыт, который позволит нам потом консолидировать очень многие группы, которые хотят быть в дальнейшем востребованы, чтобы максимально решить те проблемы, которые мы фиксируем", — пояснила Шмелева.

Во время встреч с активистами в регионах сопредседатели штаба кандидата-самовыдвиженца Владимира Путина каждый раз обращают внимание на то, что кампания должна пройти честно и открыто. Об этом же говорили и на общероссийском практическом семинаре "Общественный контроль". В Москву приехали эксперты, организаторы выборов и независимые наблюдатели со всей России.

"Мы не наблюдаем ради наблюдения, а задача, которую ставим перед собой и хотим донести до экспертов, которые здесь собрались, — это соучастие в процессе, снятие проблем и оказание содействия в реализации прав граждан", — сказал Игорь Борисов, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

"Порядка ста человек присутствуют на этом семинаре. Они будут вовлечены в процесс, будут уже выстраивать в своих регионах работу, перенимать практику друг друга и также получать новые знания, которые позволят им качественно проработать вопросы наблюдения, открытости, легитимности избирательного процесса в своих субъектах в день выборов президента", — считает Алена Булгакова, руководитель исполкома общероссийского общественного движения "Корпус наблюдателей за чистые выборы". Цель этой общественной организации — убедиться 18 марта на избирательных участках, что нарушений не будет.