Титов стал жителем Абрау-Дюрсо

Бизнес-омбудсмен и кандидат в президенты РФ Борис Титов переселился из Москвы в поселок Абрау-Дюрсо в Новороссийске. "Со вчерашнего дня я житель Новороссийска, поселка Абрау-Дюрсо", – рассказал Титов журналистам в субботу в Геленджике.

О намерении покинуть российскую столицу Титов сообщил в пятницу, передает РИА Новости. Отметив, что налоги нужно платить не по месту работы, а по месту жительства, бизнес-омбудсмен высказал мнение, что его налоги должны поступать на развитие Абрау-Дюрсо и Новороссийска.

В пятницу Титов заявил также, что Россия должна отказаться от нефтяной зависимости и перейти на молочную зависимость.

Выборы президента России намечены на 18 марта.