Семеро турецких военных погибли за день в Африне

В ходе операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне за день погибли семеро турецких военнослужащих, сообщил в субботу генштаб Вооруженных сил Турции.

По его данным, еще четверо военнослужащих получили ранения." Уничтожены 11 членов террористических организаций PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов) и ИГ (запрещена в РФ)", — добавил генштаб.

Таким образом, потери турецкой армии с начала операции составили 26 человек убитыми и более 70 ранеными, передает РИА Новости.