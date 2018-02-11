Канадские фигуристы увеличили отрыв от россиян после выступления спортивных пар

В Пхенчхане продолжается командный турнир по фигурному катанию. Спортивные пары выступили с произвольной программой. Наша пара Наталья Забияко и Александр Энберт заняла третье место.

Две небольшие ошибки, допущенные российской пары во время исполнения произвольной программы, сказались на оценке Натальи и Александра. Забияко и Энберт получили за свое выступление 133.28 балла. Это третий результат.

Лучше всех произвольную программу выполнили канадцы Мэйган Дюамель – Эрик Редфорд. Их выступление судьи оценили 148.51 баллов. На втором месте итальянский дуэт Валентина Маркей – Ондржей Готарек 138.44.

После пяти видов программы спортсмены из России на втором месте с 39 очками. Однако канадцы увеличили отрыв, сейчас в их активе 45 очков. На третьем месте американцы (36 баллов), 35 очков у сборной Италии. Пятыми идут японцы – 32.