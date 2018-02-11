США пытаются подключить к вооружению Украины Польшу и Прибалтику

США пытаются подключить к передаче летального оружия Украине русофобские Польшу и Прибалтику, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Европа негромко и непублично возражает, поскольку понимает опасность подобных действий, подчеркнул Лавров в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1".

Москва не может запрещать Вашингтону, но выводы будут сделаны, добавил министр.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что достиг полного понимания с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. Оружие будет передаваться своевременно.

США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает получить их в 2018 году.

По словам замглавы МИД РФ Григория Карасина, Россия этой поставкой обеспокоена.