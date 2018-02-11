Лавров заявил, что американские атлеты не могут победить россиян в честной борьбе

США для сохранения своего лидерства в мировом спорте приходится "отодвигать" российских спортсменов, поскольку американцы не могут победить их в честной спортивной борьбе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1".

Лавров признался, что решение Международного спортивного арбитражного суда оправдать спортсменов из России стало для него приятной неожиданностью. Но тут же, уже без сюрпризов, а предсказуемо высказались руководство ВАДА и Американского антидопингового агентства. Они назвали решение суда возмутительным и указали, что оно бросает тень на всех "чистых" спортсменов, подрывает олимпийские принципы, напомнил Лавров. Он охарактеризовал это как часть недобросовестной конкуренции.

По его мнению, США очень хотят сохранить безоговорочный титул лидера мирового спорта, для чего надо конкурентов потихоньку отодвигать в сторону. По мнению Лаврова, вся эта затея имеет политическую подоплеку "и нацелена на шельмование России" уже через олимпийское движение.