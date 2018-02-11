Все операции проходят штатно: "Райффайзенбанк" устранил последствия сбоя

Райффайзенбанк восстановил работу своей внутрибанковской системы после произошедшего ранее сегодня сбоя. По сообщению пресс-службы банка, пока ещё возможны точечные проблемы, устранить которые предполагается в ближайшее время, передает РИА Новости.

В результате сбоя после обновления внутрибанковской системы для клиентов Райффайзенбанка были недоступны все операции по банковским картам. Теперь все сервисы и системы, по заявлению банка, вновь доступны клиентам.

По сообщению в официальном аккаунте банка в "Твиттере", неполадки устранены, а все операции по картам проходят в штатном режиме. Технический сбой произошел в ходе проведения обновления программных систем банка, уточнил представитель Райффайзенбанка агентству ТАСС.

Райффайзенбанк работает в России с 1996 года и является дочерним банком одной из крупнейших австрийских банковских групп. По данным Банка России на 1 января 2018 года, он занимает 15-е место по активам среди российских кредитных организаций.