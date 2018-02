Крушение Ан-148: Армения, Израиль и Украина соболезнуют России

Соболезнования в связи с авиакатастрофой в Московской области президенту России Владимиру Путину выразил президент Армении Серж Саргсян. Об этом пишет РИА Новости.

"Примите глубокие соболезнования от имени всего армянского народа и от меня лично", — говорится в телеграмме.

Также телеграмму соболезнования в адрес российского премьера Дмитрия Медведева направил премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Ранее МИД Армении сообщало, что среди жертв крушения – двое армян, Сергей Гамбарян и Варсик Севоян. Сейчас уточняется их гражданство.

Со словами поддержки и сочувствия к близким погибших обратились и в МИДе Израиля. Соболезнования опубликованы в Twitter министерства. "Наши мысли с жертвами авиакатастрофы, которая произошла сегодня под Москвой. Выражаем наши искренние соболезнования семьям и друзьям погибших", — говорится в сообщении.

Сочувствие родным и близким погибших в крушении выразил и глава украинского МИДа Павел Климкин. "Выражаю соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе неподалеку от Москвы", — написал он на своей странице в Twitter.

Висловлюю спЁвчуття рЁдним та близьким загиблих в авЁакатастрофЁ неподалЁк вЁд Москви. My condolences to the families & friends of those who lost their lives in the plane crash near Moscow