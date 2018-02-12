На Фрунзенской набережной возродят уникальный сад Травникова

Он был создан известным садоводом Травниковым в середине прошлого века. На небольшой территории он умудрился разместить сотни видов редких растений. В итоге небольшой дворик получил статус памятника природы. Что удалось сохранить, и какую мечту Травникова попытаются воплотить в жизнь спустя почти 70 лет?

Это комнатное растение — единственный в доме цветок, который остался со времен отца. Места занимает мало, особого ухода не требует — вот и стоит, шутит дочь известного садовода Павла Травникова Генриэтта. Когда-то по просьбе отца она привезла в Москву из ботанического сада в Киеве 12 клематисов — это были первые клематисы в столице.

"Была богатейшая коллекция клематисов в Москве. Было, по разным источникам, от 80 до 120 кустиков", — рассказывает волонтер Камила Жирнова.

Но самыми первыми в саду появились любимые цветы Травникова — розы разных сортов. Ими было засажено все вокруг. А еще — сливы, груши и яблони, их плоды агроном-любитель раздавал соседям.

"На первое сентября все срезали цветы, отдавали детям — в школу", — рассказывает дочь Павла Травникова Генриэтта Конюхова.

Чтобы выровнять площадку, Травников покупал землю из котлована, вырытого под "Лужники". Ее грузовиками привозил прямо во двор дома номер восемь на Фрунзенской набережной. Здесь и суждено было разбить садик — всего-то 30 соток. Постепенно на них стали появляться и первые краснокнижные растения. Сейчас их осталось 34, а сам сад после смерти Травникова оказался заброшенным.

— Вот такая вот кипа грамот всяких!

Среди многочисленных благодарственных писем — главная награда: документ о присвоении саду Травникова статуса памятника природы. И сотни публикаций в прессе.

Павел Иванович Травников журналистов не жаловал: он все время сетовал, что те приезжают сюда в любое время, когда им только заблагорассудится, например, зимой, но только не тогда, когда сад в цвету. Но сейчас случай особенный: детище Травникова собираются возрождать.

"Стоит большая задача: мы должны, с одной стороны, восстановить все, что здесь осталось — например, там растёт замечательный тис огромный", — говорит директор Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Ретеюм.

Этому тису больше 50 лет: редкое для наших широт дерево когда-то посадил именно Травников. Его, конечно же, сохранят. Демонтируют внутренние заборы, уберут аварийные деревья, поставят беседку. Появятся садовник и освещение.

"У нас такой срок первый — 90 дней — только для того, чтобы понять, разработать так называемый эскизный проект", — говорит Алексей Ретеюм.

Со старожилами обязательно посоветуются. Фотографии сада лягут в основу проекта. К его воссозданию приступят, как только сойдёт снег.

"Я знаю, что в этом саду растут эфемероиды так называемые, первоцветы Их много, и мы сейчас в первый год, когда займемся этим садом, будем выявлять пятна, где они находятся, чтобы сохранить их популяцию", — говорит Алексей Ретеюм.

В последние годы жизни Травников разводил рододендроны. Его мечта — сад непрерывного цветения. Осуществлять задумку предстоит уже нынешнему поколению.