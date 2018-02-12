Экономика, кролики, защита памятника Ленину: кандидаты в президенты работают с электоратом

Большинство кандидатов в президенты сейчас находятся в регионах. Политики обсуждают с избирателями самые разные темы. Среди вопросов — и развитие промышленности, и поддержка ветеранов, и даже — разведение кроликов.

Чтобы избиратели знали о кандидатах не только официальную информацию — участники президентской кампании идут в народ сами и готовят агитационные материалы.

В штабе Ксении Собчак верстают макет газеты. В мозговом штурме Собчак участвует дистанционно.

Чтобы отправить тираж в печать — газету нужно утвердить в Центризбиркоме. Там сегодня как раз занимались тем, что определяли — что будет написано на информационном плакате о каждом из восьми кандидатов. Сведения, в том числе и о доходах, и о финансовых активах.

Озвучивая все эти данные зампредседателя ЦИК Николай Булаев снова был вынужден вспомнить историю про зарубежные счета кандидата Грудинина.

"В ЦИК есть письма двух вариантов — почему человек, имеющий зарубежные счета, до сих пор участвует в избирательной кампании, и вторые письма — прекратите нападки на Пал Николаича. ФНС информирует нас, что у Пал Николаича есть два счета в Швейцарии, о которых он уведомлял , и даже последнее уведомление, что закрыл. Но есть маленькое обстоятельство, ЦИК об этих счетах не информирован, также в ЦИК не была передана информация об остатках денежных средств на первое декабря 2017", — рассказал он.

История со счетами Грудинина тянется еще с декабря. Сначала он вообще не указал заграничные счета, в январе — подтвердил их отсутствие, затем сообщил о наличии пяти, которые вроде как закрыл. Потом выяснилось, что есть еще швейцарские и что об этом не знают даже в налоговой.

Второго февраля по этому поводу кандидат Грудинин уже давал объяснения в Центризбиркоме. Рассказал, что счета закрыты, и подтверждающие это документы у него есть. Он их обязательно занесет. Но прошло ровно десять дней, а в Центризбиркоме все еще продолжают ждать.

"Я надеюсь, что Пал Николаич как уважаемый кандидат, зарегистрированный, проявит максимальное уважение к более, чем 100 миллионам избирателей, и максимально быстро предоставит нам, как и обещал, документы, что счета закрыты", — выразила надежду Элла Памфилова, председатель ЦИК РФ.

Передать эти документы сегодня кандидат от КПРФ лично не мог. Встречался с избирателями на Алтае. Представлял программные тезисы в барнаульском ДК "Моторостроителей".

"Сначала надо наполнить бюджет и, прежде всего, надо положить конец коррупции и растащиловке в нашей стране. Но мы же самая богатая страна", — рассказал Грудинин.

А это уже пресс-конференция для местных журналистов. Их, впрочем, больше интересовали последние новости — про судебные процессы и землю совхоза имени Ленина.

"Что касается пайщиков. В совхозе имени Ленина никогда не было паев. У нас были акционерные, с 1995 года мы акционерное общество и вся земля до 1995 года, с 1991 по 1995 год была в коллективно-совместной собственности, а потом перешла в основной капитал. Это подтверждено всеми судами, вплоть до Верховного", — пояснил Грудинин.

"Как это не пайщики? Во всей стране были, была реорганизация предприятий в АО. Были паи, а они утверждают, что не пайщики".

"Ведь два свидетельства были выданы по суду. На руки. 417 свидетельств приносили в суд".

Эта история, в которой бывшие работники ЗАО "Совхоз имени Ленина" считают, что руководство их обмануло, когда шла приватизации земли, — тянется уже больше 20 лет. Как и суды.

"Мы считаем, что наши доверители были несправедливо лишены своих долей и в настоящее время мы убеждены, что они являются собственниками в силу закона", — говорит Людмила Сидорова, представитель бывших работников ЗАО "Совхоз имени Ленина".

На днях Видненский городской суд Подмосковья принял к рассмотрению очередной иск — к руководству совхоза. Учитывая, что таких обращений уже девять, дела решили объединить в одно производство и провести заседание 21 февраля.

" Суд приходит к выводу о том, что в данном случае объединение однородных дел к одному ответчику — к ЗАО "Совхоз имени Ленина" в одно производство будет способствовать правильному рассмотрению дела", — говорит судья.

Агитпоезд Жириновского сегодня делает остановку в Смоленской области. Лидер ЛДПР всегда любит приводить регион в пример. Пять лет им руководит выходец из его партии. Жириновский отправляется на комплекс, где разводят кроликов. Которые, как известно, не только ценный мех.

"Вы посмотрите — какие упитанные! Мясо кролика — самое полезное! Оно нежирное и больше всего витаминов!"

Жириновский проверяет — насколько проще стало оформлять справки и документы — в местном многофункциональном центре госуслуг. И выступает перед студентами местного вуза.

"Чем выше демократия, тем больше народов хотят иметь собственное государство! Устройство должно быть только административно. Смоленская губерния, Тверская, Костромская. Республики — это вариант, который может ослабить государство. Практически нежелательно это! В перспективе мы можем укрупнить территории и перейти к единому делению. Губернии или области, или края", — пояснил Жириновский.

Григорий Явлинский весь день в Саратове. Изучил исторический центр — он явно требует ремонта. И сравнил цены и покупательскую активность — на местном рынке. А на предприятии, где выпускают фасовочное оборудование, Явлинский говорил об основе экономического процветания.

"Ближайшие 20 лет вся политика внешняя, внутренняя, военная, оборонная, безопасности, все направления политики должны быть направлены на решение одной важной задачи — создание в России современной, крупной, конкурентноспособной, эффективной экономики", — убежден Явлинский.

Предвыборное утро в Крыму для Бориса Титова началось с придорожного кафе и знаменитых местных чебуреков.

Тема про конкуренцию — появляется сама собой. Титов все-таки бизнес-омбудсмен. А по дороге успевает обсудить с таксистом — чего ждет малый бизнес. Поездка кстати, обошлась в 300 рублей.

"Должно быть очень удобно. Как можно меньше административного давления. Должно быть, нормальное с точки зрения финансовой нагрузки, чтобы налоги были небольшие. Вот поэтому и говорим — 20000 в год. Не больше. Ну и безопасно. Чтобы не приходили проверки, не отбирали собственность".

Повязав традиционный шарф цветов имперского флага, Сергей Бабурин приехал поддержать участников пикета у парка имени Горького. Те собрались, чтобы выразить протест против идеи муниципальных депутатов Якиманки перенести памятник Ленину с Калужской площади — в парк "Музеон".

"Нам нужно народом защищать историю, восстанавливать правду. Я надеюсь, что они, эти депутаты, осознали что сглупили и пошли уже каяться куда-нибудь. Это наше достояние. Вот кто бы, как ни относился к Ленину, к Николаю II, кто-то любит одного, кто-то другого, давайте бережно относиться к памяти", — заявил Бабурин.

За Ленина на Калужской не раз вступался и другой кандидат в президенты — Максим Сурайкин.

Но он сегодня — в Нижегородской области. Когда-то Сурайкин уже пытался стать здесь губернатором. А сегодня — как кандидат в президенты — в интернате для ветеранов войны и труда.

Сурайкин сразу же объясняет: "Коммунисты России" и КПРФ, несмотря на схожесть в названии — партии разные. И за чашкой чая вручает ветеранам юбилейные партийные медали — к столетию создания Красной Армии. Достает их из пакета. В его программном пакете — и про социальные гарантии. И про ЖКХ.

"Глубоко убежден, что надо возвращаться к системе государственных обслуживающих предприятий и госрегулированию цен на жилищно-коммунальные услуги, чтобы они были доступны и не составляли более 10 процентов от совокупного бюджета семьи", — считает Сурайкин.

А в Челябинске в региональном штабе Владимира Путина прошла первая встреча волонтеров, которые будут помогать в подготовке и проведении выборов. Все добровольцы проходят строгий отбор. А узнать их — можно будет по специальной форме.

"Это, в основном, студенты. У каждого направления есть куратор. Наша задача познакомить ребят с кураторами, собрать мини рабочие группы, чтобы каждый куратор познакомился с ребятами, с которыми он будет работать более плотно и рассказать какие у нас планы", — сообщила Екатерина Баймухаметова, координатор всероссийского общественного движения "Волонтеры победы".

Доверенные лица кандидата Путина — уже тоже подключились к работе. Актёр Сергей Безруков в Самаре говорил о поддержке культуры и искусства.

Ровно пять недель остается до дня голосования. И впереди самая активная часть кампании — кандидаты получат бесплатное эфирное время на телевидении. Ну а Центризбирком сегодня представил обновленную версию сайта. Искать и получать предвыборные новости и информацию о кандидатах в президенты — проще и удобней.

