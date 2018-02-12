Боевики 20 раз обстреляли Дамаск: есть жертвы

За сутки боевики выпустили из района Восточной Гуты по жилым кварталам Дамаска 20 мин. Среди мирного населения есть жертвы, констатировал начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях также зафиксированы в Латакии, Алеппо, Хомсе и Деръа, сообщает "Интерфакс".

Подписано два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Зайта-эль-Бахра провинции Хомс и Ширши провинции Хама. В свои дома за это время вернулись 155 человек. В провинции Хомс домой вернулись 12 человек, в Дамаске — 4, а в провинции Дейр-эз-Зор — 139 человек. Жителям населенного пункта Маррат провинции Дейр-эз-Зор российские военные доставили гуманитарный груз весом около 2,5 тонны.

В Сирии сейчас идут самые ожесточенные бои за все время конфликта, считает координатор гуманитарной помощи ООН в Сирии Али аз-Заатари. В частности Турция в Африне нанесла удары по объектам гражданской инфраструктуры Сирии – в частности, по объектам водоснабжения.