Грудинин: России нужно Национальное антикоррупционное бюро

Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин предлагает создать в РФ Национальное антикоррупционное бюро с широкими полномочиями, передает "Интерфакс".

По его словам, необходимо создать в России Национальное бюро по борьбе с коррупцией, которое будет проверять даже президента.

"Оно должно быть над президентом, проверять всех без исключения, неважно, друг это президента, родственник президента или сам президент", — сказал Грудинин во вторник.

Он также считает, что для преодоления коррупции надо ограничить число сроков пребывания президента на своем посту. "Не больше двух сроков не подряд, а вообще в жизни", — сказал он.