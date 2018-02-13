Робот-собака не только самостоятельно откроет дверь, но и придержит её для друзей

Четвероногий робот, напоминающий собаку, SpotMini от компании Boston Dynamics (дочерняя компания японской фирмы SoftBank) вернулся. На этот раз он выучил новый трюк.

Робот SpotMini – это небольшой робот весом в 25 килограммов (или 30 килограммов с учётом роботизированной "руки"), которого впервые представили в июне 2016 года, а чуть позже, в ноябре 2017 года, продемонстрировали усовершенствованную версию. Теперь же он научился открывать двери и придерживать их для менее способных "коллег".

Хотя открытием дверей вряд ли можно удивить (другой робот-щенок не только может делать то же самое, но ещё бегать по лестницам и перелезать через заборы), SpotMini всё-таки постарается это сделать.

Устройство использует "пятый придаток" – роботизированную руку, установленную на месте головы у робота-собаки. Такой манипулятор помогает роботу быстро дать оценку двери, найти и повернуть ручку, а также открыть дверь.

На видео компании Boston Dynamics под названием "Эй, приятель, не мог бы ты мне помочь?" показан не только новый и улучшенный робот SpotMini, способный открывать дверь. Устройство также удерживает дверь для другого робота, которому это сделать не под силу. Последний, благодаря помощи SpotMini, быстро проскальзывает в открытую комнату.

Иными словами, зрителям представлен настоящий пример совместной работы роботов. По мнению экспертов, это действительно важное достижение, особенно если вспомнить, с чего начинал робот – мытья посуды в одиночку.

Без сомнения, специалисты компании Boston Dynamics добились большого прогресса, стремясь создать роботов, напоминающих живых существ: будь то робот Atlas, напоминающий человека, или тот же робот-собака SpotMini.

В то же время, несмотря на то, что биомиметические роботы являются полезными (способность копировать движения человека позволяет таким устройствам ловко манипулировать объектами и перемещаться в сложной местности), они по-прежнему вызывают у многих людей страх.

Так, многие уже отметили сходство между способностью SpotMini открывать двери и тем же умением велоцирапторов из фильма "Парк юрского периода". Не самое приятное сравнение, особенно в свете заявления робота Софии (напомним, она мечтает захватить мир).

Конечно, здесь по большой части скрыт юмор (хотя тот же Стивен Хокинг не считает, что к этому нужно относится легкомысленно), однако ради безопасности всего человечества учёные не забывают разрабатывать "красную кнопку".

К слову, ранее сообщалось о том, что другие детища Boston Dynamics делают "смертельные прыжки" и "встают на дыбы".