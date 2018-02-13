Тема:
Военная техника и робототехника 1 час назад
Робот-собака не только самостоятельно откроет дверь, но и придержит её для друзей
Слаженная работа: робот SpotMini научился самостоятельно открывать дверь, а после придержать её для помощи менее оснащённым "коллегам".
Фото Boston Dynamics.
Четвероногий робот, напоминающий собаку, SpotMini от компании Boston Dynamics (дочерняя компания японской фирмы SoftBank) вернулся. На этот раз он выучил новый трюк.
Робот SpotMini – это небольшой робот весом в 25 килограммов (или 30 килограммов с учётом роботизированной "руки"), которого впервые представили в июне 2016 года, а чуть позже, в ноябре 2017 года, продемонстрировали усовершенствованную версию. Теперь же он научился открывать двери и придерживать их для менее способных "коллег".
Хотя открытием дверей вряд ли можно удивить (другой робот-щенок не только может делать то же самое, но ещё бегать по лестницам и перелезать через заборы), SpotMini всё-таки постарается это сделать.
Устройство использует "пятый придаток" – роботизированную руку, установленную на месте головы у робота-собаки. Такой манипулятор помогает роботу быстро дать оценку двери, найти и повернуть ручку, а также открыть дверь.
На видео компании Boston Dynamics под названием "Эй, приятель, не мог бы ты мне помочь?" показан не только новый и улучшенный робот SpotMini, способный открывать дверь. Устройство также удерживает дверь для другого робота, которому это сделать не под силу. Последний, благодаря помощи SpotMini, быстро проскальзывает в открытую комнату.
Иными словами, зрителям представлен настоящий пример совместной работы роботов. По мнению экспертов, это действительно важное достижение, особенно если вспомнить, с чего начинал робот – мытья посуды в одиночку.
Без сомнения, специалисты компании Boston Dynamics добились большого прогресса, стремясь создать роботов, напоминающих живых существ: будь то робот Atlas, напоминающий человека, или тот же робот-собака SpotMini.
В то же время, несмотря на то, что биомиметические роботы являются полезными (способность копировать движения человека позволяет таким устройствам ловко манипулировать объектами и перемещаться в сложной местности), они по-прежнему вызывают у многих людей страх.
Так, многие уже отметили сходство между способностью SpotMini открывать двери и тем же умением велоцирапторов из фильма "Парк юрского периода". Не самое приятное сравнение, особенно в свете заявления робота Софии (напомним, она мечтает захватить мир).
Конечно, здесь по большой части скрыт юмор (хотя тот же Стивен Хокинг не считает, что к этому нужно относится легкомысленно), однако ради безопасности всего человечества учёные не забывают разрабатывать "красную кнопку".
К слову, ранее сообщалось о том, что другие детища Boston Dynamics делают "смертельные прыжки" и "встают на дыбы".
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