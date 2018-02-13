Осужденный за репост студент писал диплом об экстремизме

"Морально подавлен, поскольку приговор необъективен", — так сказала мать студента из Старого Оскола Александра Крузе про своего сына, которому выписали 2,5 года колонии-поселения по 282-й статье Уголовного кодекса (за возбуждение ненависти или вражды). Учился в Экономико-правовом институте Воронежа, что интересно, по направлению "Уголовное право". В итоге сам признан уголовником. Все — из-за публикаций в соцсетях. Разместил у себя на странице несколько фотографий. И в то, как их оценивать, все и упирается. Следователи после чьих-то жалоб изучили. И пришли к выводу: изображения явно экстремистские. Повод — завести дело. Четко — по закону, где все сформулировано однозначно. Вот только сам Крузе утверждает: ничего не пропагандировал, а всего лишь — внимание — писал диплом. Как раз про экстремизм. Дескать, тема — подходящая для долгосрочного исследования по будущей профессии. Якобы, для научной работы картинки и понадобились. Точнее, для некоего открытого опроса. Чтобы использовать результаты во все той же научной работе. Звучит, мягко говоря, странно. Но настаивает на своей правоте. Уже успел подать апелляцию. Ну, а суд успел эту апелляцию отклонить. Почему?

"Экстремизм в современных условиях" — официально утвержденная тема дипломной работы студента Александра Крузе. "Для дипломной работы результат мне нужен был. Я хотел не условно вот так, как кто-то дипломные пишет, из "Википедии" что-то взял, где-то что-то скачал, а именно в креатив пойти, — поясняет студент Воронежского экономико-правового института Александр Крузе. — Я представлялся под несколькими психотипами, они абсолютно разные, в принципе, были. И специально, чтобы людей не увлечь национализмом и так далее, старался негативный образ такой создать".

Чтобы понять, как люди становятся экстремистами, Крузе разработал собственную методику. По социальным сетям искал тех, кто публикует информацию националистического толка, а потом вступал с ними в переписку. Для этого создал несколько страниц, где представлялся радикалом. Разговоры вел, не стесняясь в выражениях. А чтобы собеседники приняли за своего, делал репосты тех самых сомнительных картинок, которые вскоре станут основанием для уголовного дела.

"Летом 2016 года на созданных им страницах в социальной сети он разместил несколько изображений, которые сопровождались текстами, — констатирует помощник председателя Белгородского областного суда Ирина Сазонова. — Все изображения и тексты были подвергнуты психолого-лингвистической экспертизе. Согласно экспертным заключениям, опубликованные им материалы содержат психологические и лингвистические признаки призывов к насилию в отношении группы лиц, выделяемой по национальному признаку — евреев".

Александр Крузе, конечно, возразил: картинки, которые он скопировал, не признаны экстремистскими. Находятся в открытом доступе. Получается, каждый, кто их разместит, автоматически попадает под статью?

"Это были просто копирования, будем говорить, репост, — подчеркивает адвокат Александра Крузе Андрей Милевский. — Выставленные без всяких комментариев на своих страницах, без всяких призывов поддержать то, что в этих репостах имеется. Если бы он сделал хоть какие-то комментарии к нему или что-то призвал — это уже называлось бы перерепост, тогда он мог бы отвечать за это, да. Но в этом плане ничего не было".

Впрочем, и эксперты, и суд обычно учитывают не только содержание записи, но и контекст, в которой она была сделана, а с учетом поддельных страниц и сомнительных диалогов, контекст потянул на два с лишним года.

"Все сообщения сводятся к обсуждению тех картинок, которые он репостил, к его репостам, — говорит блогер Валерий Гикавый. — Но на самом деле, все это визуальная составляющая, то, что мы видим по этой ситуации. А конкретно что было в переписках — об этом ни он не говорит, ни следственные органы это не публикуют. Но вся суть, я думаю, там".

Александр Крузе прежде не судим. Впрочем, в документах Старооскольского городского суда его имя уже встречалось. Два с половиной года назад на его же странице обнаружили запрещенную песню с названием "В нашем доме появился замечательный скинхед". Но поскольку выложил ее не сам Крузе, а другой пользователь, никакого наказания для студента в тот раз предусмотрено не было. Удалили запрещенный аудиофайл. И все.

"Я не говорю, что те картинки, которые Крузе перепосщивал, прекрасны. Они были не с изображением солнца, мамы, мира, дружбы, нет. Но в этих картинках, на мой взгляд, нет состава преступления, — считает заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. — По крайней мере, это можно расценивать как ошибку молодости, как заблуждение, которое свойственно каждому молодому человеку".

Сложность дела еще и в том, что свой метод сбора информации Александр Крузе фактически ни с кем не согласовал. Научный руководитель диплома у него был. Но встретиться с ним лично студент-заочник так и не успел. И тот факт, что с радикалами он общался исключительно науки ради, документально никак не подтвержден. В апелляции стороне защите уже отказали. Впереди — кассационная жалоба, заниматься которой будет адвокат. Через две с половиной недели студент Александр Крузе должен быть отправлен в колонию.