ЦСКА и "Црвена Звезда" сыграли вничью в первом матче Лиги Европы

13 февраля в Белграде состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы между сербской "Црвеной Звездой" и российским ЦСКА. Встреча завершилась нулевой ничьей. Ответная игра между этими клубами пройдет в Москве 21 февраля.

Встреча в Белграде, состоявшаяся на стадионе "Райко Митич", началась с минуты молчания, посвященной жертвам авиакатастрофы Ан-148. Армейцы вышли на игру в темной форме, в то время как хозяева поля выступали в традиционных красно-белых цветах.

В первом тайме ЦСКА больше владел мячом. Его атаки чаще доходили до штрафной соперника. Опасно действовал бразилец Витиньо, который имел несколько неплохих моментов для взятия ворот. Однако на перерыв команды ушли без забитых мячей. А вот по желтым карточкам армейцы оказались впереди – предупреждения за опасную игру получили Василий Березуцкий и Александр Головин.

В начале второго тайма о себе напомнили болельщики "красно-синих", использовавшие привезенную с собой пиротехнику. На несколько минут все поле заволокло дымом, однако судья решил встречу не останавливать.

Реальный шанс открыть счет в этом матче был у Ле Таллека, который в касание пробил по воротам Акинфеева после заброса в штрафную площадь. Вратарь ЦСКА спас свою команду, переведя мяч на угловой.

Армейцы тоже могли забить, когда выходили втроем против одного защитника. К сожалению, Муса и Витиньо не поняли друг друга, сорвав потенциально голевую атаку. В итоге зрители забитых мячей в этой встрече так и не увидели. Ничья — 0:0. Ответная игра между этими командами состоится 21 февраля в Москве.