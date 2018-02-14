Провести выборы - как на орбиту слетать: ЦИК и Роскосмос договорились о сотрудничестве

Центризбирком и Роскосмос подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах информирования граждан о выборах президента. Элла Памфилова заметила, что взаимодействие ЦИК и Роскосмоса не должно никого удивить. По ее словам, "провести выборы — как в космос слетать".

Памфилова напомнила, что в структурах Роскосмоса работает очень много людей, и все они "очень мобильные, активные, обладают гражданской активностью".

"Новый механизм "мобильный избиратель" как раз применим ко многим сотрудникам, которые часто бывают в командировках, и наша задача — их информировать, рассказать о тех, дополнительных возможностях, которые есть", — сказала глава ЦИК.

Как сообщает ТАСС, ранее об аналогичном сотрудничестве ЦИК договорился с "Почтой России", фармацевтической компанией "Протек", Торгово-промышленной палатой, Министерством образования и науки РФ, Российским союзом молодежи, Российским союзом промышленников и предпринимателей, Ростуризмом.

Выборы президента России состоятся 18 марта. На прошлой неделе ЦИК завершила процесс регистрации кандидатов в президенты. Бороться за высший государственный пост будут один самовыдвиженец – действующий президент РФ Владимир Путин — и семь кандидатов от партий: Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") и Борис Титов ("Партия роста").