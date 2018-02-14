"Лёд" тронулся и лидирует в прокате

Большая премьера: в прокат вышел самый романтический фильм сезона — "Лёд", снятый при участии телеканала "Россия 1". От возникновения идеи до ее воплощения прошло целых пять лет, месяцы кастингов и тренировок по фигурному катанию, съемки в Сочи и даже на озере Байкал. Актеров так поразили местные пейзажи, особенно лёд, что были придуманы несколько новых сцен.

Захватывающая картина о непростом пути юной фигуристки Нади к большому льду и большой любви уже завоевывает сердца зрителей. Самый романтичный фильм зимы ждали именно 14 февраля. Тридцать тысяч влюбленных пар забронировали места в кинотеатрах именно на эту дату. Билет на "Лёд" в этом году— лучшая валентинка.

Волшебная история любви, где юмор и ирония переплетаются с трагическими моментами, не оставляет равнодушных. Это кино о силе духа и силе воли, причем не только к победе. Зрители вместе с главной героиней узнают, как легко в азарте спортивной борьбы потерять все, и как сложно вернутся на лед снова.

На премьере в Тюмени вместе со зрителями фильм посмотрел и олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин.

Вместе с молодыми, но уже известными актерами Александром Петровым, Милошем Биковичем, Аглаей Тарасовой в фильме снялись и любимые миллионами зрителей народные артисты России Ксения Рапопорт и Мария Аронова.

"Для меня художественная гимнастика и фигурная катание — это две марки российские, это стопроцентные победы. Для меня была такая честь вообще соприкоснуться с этим!" — говорит Мария Аронова.

"Лёд" тронулся и на старте проката захватил бесспорное лидерство: каждый второй билет, купленный в кино сегодня — это билет на "Лёд".