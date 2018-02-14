Скончался первый губернатор ЯНАО Лев Баяндин

В возрасте 76 лет скончался первый губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), руководивший администрацией региона с 1991 по 1994 годы, передает ТАСС.

В пресс-службе действующего главы региона подтвердили данную информацию, отметив, что Лев Баяндин в последние годы проживал в Тюмени. Действующий губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин выразил соболезнования семье Баяндина.

"Все, кому довелось работать с Львом Сергеевичем, единодушны во мнении — даже на переломе эпох он оставался патриотом Ямала и примером служения

интересам своих земляков", — говорится в телеграмме, направленной от лица губернатора вдове экс-главы региона Вере Баяндиной.