Тренер "Реала" Зидан устал хвалить Криштиану Роналду

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал игру своей команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против французского "Пари Сен-Жермен". По словам наставника "Королевского клуба", его команда играла хорошо на протяжении всей встречи и заслужила победу.

"Мы высоко прессинговали и играли в свой футбол даже после того, как соперник вышел вперед. Это заслуженная победа. Тяжело повторять одно и то же о Роналду каждый день — он продолжает делать великие вещи. Мы очень довольны сегодняшним матчем", — цитирует французского специалиста "Спорт-экспресс".

Кроме того, он сказал, что еще ничего не ясно в противостоянии двух клубов, а также отметил важную роль болельщиков в успехе команды. "В прошлом году мы видели, что на выезде может быть всякое. Болельщики сыграли важнейшую роль сегодня. Они не прекращали нас поддерживать ни на секунду, даже после того как соперники забили", — заявил Зинедин Зидан.