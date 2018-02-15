Скелетонист Трегубов занимает второе место после первой попытки на Олимпиаде

В четверг, 15 февраля, на Олимпиаде в Южной Корее начались соревнования в скелетоне у мужчин. На старт вышли 30 спортсменов. В первой попытке лучшее время показал Юн Сун Бин из Южной Кореи (50.28 секунды). Российский скелетонист Никита Трегубов оказался вторым с результатом – 50.59 секунды.

Третьим после первой попытки идет немецкий спортсмен Аксель Юнг (50,77). Россиянин Владислав Марченков пока занимает 15-е место. Его результат – 51.27 секунды.

Вторая попытка у скелетонистов начнется в четверг в 05:30 по московскому времени.