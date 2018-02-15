Трегубов сохранил второе место по сумме двух попыток в скелетоне

Российский скелетонист Никита Трегубов во второй попытке на Олимпиаде в Пхенчхане показал четвертый результат. Тем не менее он сохранил за собой второе место. Его время после двух попыток – 1 минута 41,09 секунды. Лидировать же в соревнованиях скелетонистов продолжает южнокореец Юн Сун Бин (1.40,35).

На третье место пробился латвиец Мартинс Дукурс. Его суммарное время после двух попыток – 1 минута 41,23 секунды. Еще один россиянин Владислав Марченков находится на 18-й позиции (1.42,76).

В пятницу, 16 февраля, пройдут третья и четвертая попытки у скелетонистов. По их итогам спортсмены разыграют медали Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее.