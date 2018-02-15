Трегубов сохранил второе место по сумме двух попыток в скелетоне

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Олимпиада-2018 3 минуты назад
15 февраля 201807:12
Трегубов сохранил второе место по сумме двух попыток в скелетонеЧитайте нас в Telegram
Российский скелетонист Никита Трегубов во второй попытке на Олимпиаде в Пхенчхане показал четвертый результат. Тем не менее он сохранил за собой второе место. Его время после двух попыток – 1 минута 41,09 секунды. Лидировать же в соревнованиях скелетонистов продолжает южнокореец Юн Сун Бин (1.40,35).
На третье место пробился латвиец Мартинс Дукурс. Его суммарное время после двух попыток – 1 минута 41,23 секунды. Еще один россиянин Владислав Марченков находится на 18-й позиции (1.42,76).
В пятницу, 16 февраля, пройдут третья и четвертая попытки у скелетонистов. По их итогам спортсмены разыграют медали Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее.
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