Президент не засекречивал данные о гибели россиян в Сирии, заявил Песков

Владимир Путин не принимал решения о засекречивании данных о раненых и погибших россиянах в провинции Дейр-эз-Зор, пишет агентство "Интерфакс-АВН" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Напомним, 7 февраля американская авиация и артиллерия нанесли удар по отряду ополчения сирийских вооруженных сил. Это подразделение собиралось выбить группу террористов, которая закрепилась на нефтеперерабатывающем заводе Эль-Исба и постоянно обстреливала республиканскую армию. Но до противника ополченцы добраться не смогли, по пути их накрыл шквальный огонь. По данным Министерства обороны РФ, ранения получили 25 человек.

После боя российские военные провели переговоры с коллегами из США. Представители американской армии объявили, что никаких радикальных исламистов на заводе нет. Там обосновались отряды умеренной оппозиции, а именно "Силы демократической Сирии". По мнению, Минобороны РФ – это еще одно подтверждение того, что Штаты борются не с терроризмом, а за контроль над экономическими активами Арабской Республики.

Позднее появились данные, что среди сирийских ополченцев были граждане РФ. Так, глава незарегистрированной политической партии "Другая Россия" объявил, что в бою погиб их активист Александр Аверин.

В свою очередь, Дмитрий Песков заявил, что о погибших в Сирии россиянах ничего не известно и призвал не тиражировать непроверенную информацию.