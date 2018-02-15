Уфологи жалуются, что майнеры скупили все необходимое им оборудование

Представители центра SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence, "Поиск инопланетного разума") при Калифорнийском университете заявили, что у них серьезные проблемы с оборудованием из-за любителей майнинга. Охотники на НЛО не могут работать, так как в магазинах кончились нужные им приборы, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

"Мы просто обескуражены. У нас есть деньги на приобретение всего необходимого, но поставщики говорят, что ничем не могут нам помочь. Это ставит под угрозу наши исследования по поиску другой разумной жизни во Вселенной", — заявил глава проекта Калифорнийского университета по поиску внеземных цивилизаций Дэн Вертимер.

Ученые говорят, что им нужны специальные графические чипы для анализа данных, собранных телескопами. Исследователи собирались приобрести для лабораторий около 100 видеокарт, однако практически все нужные им модели оказались разобраны майнерами.

Ранее сообщалось, что на отечественном рынке случился дефицит видеокарт по аналогичной причине. Проблемы из-за майнеров испытывает и Исландия. Добытчики криптовалюты тратят больше электричества, чем остальное население страны.