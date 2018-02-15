ДТП в Бразилии: восемь человек погибли, 30 ранены

По меньшей мере восемь человек погибли и около 30 получили ранения в результате столкновения автобуса с грузовиком в штате Гояс, который расположен в центральной части Бразилии. О ДТП сообщило в четверг, 15 февраля, издание Estado de Sao Paolo.

По предварительным данным, пассажирский автобус, следовавший из муниципалитета Казажейрас в город Гояния, выехав на встречную полосу, столкнулся с перевозившим удобрения грузовым автомобилем. Водитель автобуса и пять пассажиров погибли на месте, еще двое скончались позднее в больнице.

В спасательной операции были задействованы несколько карет скорой помощи и три вертолета. Шоссе, на котором произошла авария, было полностью перекрыто, передает ТАСС.