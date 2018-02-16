Юрий Семин: в футболе важно никогда не сдаваться

Московский "Локомотив" выиграл первый матч 116 финала у французской "Ниццы" на ее поле с результатом 3:2. . Москвичи проигрывали 0:2, но сумели переломить ход встречи и победить.

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поблагодарил своих футболистов за проявленную волю к победе. "Самое важное, что в футболе никогда нельзя сдаваться, за это я благодарен игрокам, они после первого тайма реально посмотрели на себя, на ситуацию, нашли силы значительно прибавить. Но мы еще не прошли самый сложный этап, "Ницца" превосходно играла первый тайм, ее уровень достаточно высок. Во втором матче нам надо будет проявить волю и усилия, чтобы победить или хотя бы сыграть вничью", — приводит ТАСС слова Семина. "Локомотив" показывает волевую игру? Футбол за это и любят, болельщики стали больше ходить. Наверное, игроки это понимают и делают чудеса".

Юрий Семин объяснил отсутствие в стартовом составе одного из лидеров перуанского полузащитника Джфферсона Фарфана. "Что касается замен, такие ситуации бывают, когда не все получается у игроков. Бывают ситуации и для тактического плана, мы на второй тайм и тактику изменили. Фарфан на предпоследней тренировке получил повреждение, поэтому я не был уверен, что он не сможет играть весь матч. К тому же такое повреждение было и у Мануэлащ Фернандеша, выставлять двух игроков с похожими повреждениями было бы большим риском", — сказал Семин.

"Фарфан может играть на многих позициях, сегодня нужно было выпустить его на бровку, Ари неплохо играл. Выпустив его Фарфана, мы освободили зону для Фернандеша, который оказался впереди", — добавил тренер "Локомотива".