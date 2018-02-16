Прыгунья Мария Ласицкене выиграла очередной турнир

Двукратная чемпионка мира в прыжках в высотку Мария Ласицене стала победительницей проходившего в польском Торуне турнире мирового тура ИААФ в закрытых помещениях. Российская спортсменка одержала 36-ю победу подряд.

Мария Ласицкене преодолела планку на высоте два метра, и этого оказалось достаточно для победы. Занявшая второе место украинка Юлия Левченко остановилась на высоте 197 сантиметров, а третье место у шведки Эрики Кинси (190).

Мария пыталась установить личное достижение в залах, но высота 2 метра 5 сантиметров ей не покорилась. Что не помешало ей выиграть 36-й турнир подряд.