Наглый песец вернулся за рыбой с подругой - лисой. Видео

Около месяца назад в Рунете произвел фурор "наглый песец", который воровал рыбу у рыбака на Ямале. Это видео набрало огромное количество просмотров и комментариев. Зрителей рассмешило, как мужчина пытается отогнать зверька, утверждая: "Это моя рыба! Это моя лунка!" Но песец все равно утащил у рыбака мойву.

Теперь автор ролика – тот самый рыбак Ильдар Биктимиров — опубликовал на YouTube видео с продолжением истории.

Песец, которого он назвал Пушок, вновь пришел к уже известному ему месту клева. Но на этот раз уже не один. Он привел с собой подругу — лису.

Рыбак на этот раз сам предложил ему рыбу, чтобы подкормить, сообщив зверьку, что он стал звездой Интернета. Рыбой он угостил и лису, но та побоялась подходить близко к человеку, а вот Пушок явно освоился и даже пытался залезть на снегоход рыбака.