Анастасия Таталина вышла в финал соревнований по слоупстайлу

На Олимпиаде продолжаются соревнования по фристайлу. Состоялась квалификация по слоупстайлу у девушек, по итогам которой Анастасия Таталина пробилась в финал.

По сумме двух попыток Анастасия Таталина заняла восьмое место, что позволило ей продолжить борьбу в олимпийском турнире. В финал вышли спортсменки, занявшие первые двенадцать мест в квалификации.

В их число не попала вторая фристайлистка из России. Лана Прусакова заняла 14 место и не закончила выступления.