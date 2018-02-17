Анастасия Таталина вышла в финал соревнований по слоупстайлу

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Олимпиада-2018 1 час назад
17 февраля 201806:23
Анастасия Таталина вышла в финал соревнований по слоупстайлуЧитайте нас в Telegram
На Олимпиаде продолжаются соревнования по фристайлу. Состоялась квалификация по слоупстайлу у девушек, по итогам которой Анастасия Таталина пробилась в финал.
По сумме двух попыток Анастасия Таталина заняла восьмое место, что позволило ей продолжить борьбу в олимпийском турнире. В финал вышли спортсменки, занявшие первые двенадцать мест в квалификации.
В их число не попала вторая фристайлистка из России. Лана Прусакова заняла 14 место и не закончила выступления.
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