Памяти Виталия Чуркина: неожиданные моменты биографии выдающегося дипломата

Памяти Виталия Чуркина: неожиданные моменты биографии выдающегося дипломатаЧитайте нас в Telegram
Скоро год, как ушел из жизни Виталий Чуркин. Так неожиданно… За день до своего 65-летия. "Спасибо за Русское Нет" — так называется памятник, который в память о Чуркине и его вето в Совете безопасности ООН поставили теперь сербы в Восточном Сараево, в Боснии. Там состоялось возложение цветов, и это стало финальным эпизодом съемок целого фильма, который "Вести в субботу" подготовили к нынешней печальной годовщине. Фильм выйдет в эфире телеканала "Россия 1" в понедельник в 1:00.
Выдающийся дипломат, энергичный, креативный, смелый.
- Я принес на нашу встречу распечатку вашей статьи в The New York Times, посвященную кончине Чуркина. Статья называется "Мой друг российский посол". Как такое может быть, зная о ваших горячих дискуссиях в Совбезе ООН?
- Виталий был профессионалом. У него была способность биться до конца, — отметила американский политолог Саманта Пауэр.
Не будем пересказывать весь наш фильм, но упомянем, что в Нью-Йорке мы прошли по тому маршруту, по какому, если у него возникала редкая пауза, Виталий Иванович любил с утра дойти до работы пешком. Шел он по Park Avenue. Это, кстати, та улица, где располагается офис Генри Киссинджера. С этим старейшиной дипломатии они хорошо ладили. И в нашем фильме Киссинджер расскажет, какой он приготовил Чуркину подарок к 65-летию, который Виталий Иванович уже не получил.
"Он служил постпредом по ходу одного из самых сложных периодов в американо-российских отношениях и делал это с достоинством и мудростью", — подчеркнул Генри Киссинджер.
А вот Чуркин в Нью-Йорке с приехавшим к нему другом детства Борисом Токаревым, актером, сыгравшим в фильме "Два капитана". А вместе с Чуркиным они еще детьми сыграли в фильме "Синяя тетрадь" двух братьев-детей революционеров, прятавших в Разливе Ленина.
"Он всегда говорил, что будет дипломатом ленинской школы. Это была его любимая шутка", — вспоминает Токарев.
Идем дальше по Манхэттену. На углу 68-й улицы и Lexington Чуркин, бывало, останавливался, чтобы купить газету, — к прессе и с прессой у него были вообще особые отношения. И в нашем фильме будет куда больше, чем один отрывок из его интервью американскому телевидению еще в 80-е. До этого это видели только американцы. Также у нас будут уникальные фото.
Со своей супругой Чуркин познакомился на горных лыжах, на которые они поставили и детей — Анастасию и Максима. Но будет у нас в фильме и такой спорт, через который Чуркин наводил политические мосты. Например, футбол с китайцами. У нас о Чуркине вспомнит и китайский коллега по Совбезу. "Господин Виталий Чуркин был выдающийся представитель русского народа. Откровенный, принципиальный, справедливый, решительный, ответственный, культурный, эрудированный", — рассказал он.
Но был, конечно, и просто спорт. В детстве — коньки. И всю жизнь — увлечение хоккеем. Поговорим и с таким его другом, как хоккеист Алексей Яшин. Что он рассказывает о том, каким Чуркин был вне офиса?
В Москве зайдем не просто в Министерство иностранных дел России, а в музей российского внешнеполитического ведомства. Здесь теперь хранят некоторые личные вещи дипломата. Работавшая под началом Чуркина Мария Захарова, которая и привела нас в это хранилище дипломатических раритетов, решила, прежде всего, показать нам легендарную кожаную папку, с которой Чуркин приходил на заседания Совета безопасности ООН. Все ее много раз видел издали, а вблизи?
"Папка вся потертая. Удивительно, человек-звезда, им восхищается весь мир, а он был в рабочих вопросах абсолютно неприхотлив", — сказала Захарова.
В этом же музее теперь — занятный дружеский шарж, подаренный Чуркину на 60-летие. Здесь — все периоды его работы, в том числе самые непростые зигзаги, о которых вне МИД чаще и не знают и про которые мы расскажем. Но все-таки кое-чего даже и в мидовских анналах нет. Есть в архивах в МГИМО.
На старенькой черно-белой фотографии — Чуркин в стройотряде. Его друг со студенческой скамьи Андрей Денисов — ныне посол России в Китае.
"Раскрою секрет: Виталий Иванович был спорщиком. Он все как-то стремился обосновать, и в нашей маленькой бригаде строительной в строительном отряде в Сибири он получил прозвище Теоретик. Просто мы тогда не знали слово "аналитик"", — вспоминает Денисов.
Но, конечно, особый разговор будет про такую страницу биографии Чуркина, как Балканы. В отношении его мандата изначально были споры на родине. "Западники" тогда вели переговоры с Козыревым. Согласен с ним был Чуркин или нет? Мы спросим у того самого "западника", лорда Оуэна.
А в самой Боснии побываем и в бывшем олимпийском горном кластере, и внизу, в ущелье, в Сараево, где сейчас — очень хрупкий, но все-таки мир.
Именно на Балканах еще в 90-е Чуркин и подобрал ключи не только к очень строптивым сербам, хорватам, но и к переговорщикам от Евросоюза и НАТО. Собственно, в НАТО его скоро и отправили работать.
Документальный фильм "Чуркин" можно будет увидеть в понедельник в 1 час ночи на телеканале "Россия 1".
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