Пьяный сочинец избил фельдшера и ранил водителя скорой

Житель Сочи, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, избил фельдшера и ранил ножом водителя скорой помощи.

Нападение произошло в районе Чайсовхоз ночью. Скорую вызвали на травму – падение на штырь. По факту оказалось ножевое ранение. В ходе визита случился конфликт, по итогу которого фельдшер получил ушиб, а водитель был ранен.

Сейчас жизни и здоровью медработников ничего не угрожает, их отпустили из больницы.

Мужчину задержали, доставили в полицию. В отношении злоумышленника составлен административный протокол по статье "мелкое хулиганство". Идет проверка, возможно будет возбуждено уголовное дело, сообщает МВД России.