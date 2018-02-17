Стал известен состав россиян на лыжную эстафетную гонку

19 февраля на Олимпийских играх в Пхенчхане в соревнованиях по лыжным гонкам состоится эстафета у мужчин. Менеджер команды Олимпийских атлетов из России Юрий Чарковский сообщил, что в гонке примут участие Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов.

Эстафета пройдет в воскресенье. На каждом из четырех этапов лыжники преодолеют 10 километров. "Ларьков, Большунов, Червоткин и Спицов побегут эстафету", — приводит слова Чарковского РИА Новости.

Напомним, что ранее женская команда из России по лыжным гонкам завоевала бронзовую медаль в эстафете.