Немецкий министр обороны назвала кибератаки главной угрозой стабильности в мире

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен считает кибератаки главной угрозой стабильности в мире. Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

Кибербезопасности государств могут угрожать самые разные противники, в том числе террористы. Даже если мы говорим об ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), они "используют киберпространство, чтобы бороться против нас", — подчеркнула министр.

Важнейшей задачей для многих стран станет обеспечение кибербезопасности, отметила фон дер Ляйен.