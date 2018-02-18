В авиакатастрофе иранского самолета могут быть выжившие

Заявление о гибели всех 66 человек, находившихся на борту разбившегося в Иране самолета Aseman Airlines, преждевременно, заявил представитель авиаперевозчика Мохаммад Табатабаи. По его словам, на данный момент к месту крушения нет доступа, поэтому говорить о жертвах пока рано.

Ранее агентство Tasnim со ссылкой на директора авиаперевозчика сообщало, что в результате катастрофы выживших нет, передает ТАСС.

Пассажирский самолет ATR 72 вылетел в 8 утра из столичного аэропорта Мехрабад в Ясудж и через 50 минут после взлета пропал с радаров. Воздушное судно врезалось в горный хребет Дена. По предварительным данным, причиной катастрофы самолета могла стать плохая видимость.

Как отмечает агентство Mehr, управлял воздушным судном опытный пилот Aseman Airlines, капитан Ходжаталлах Фулад. В 2013 году совершил аварийную посадку самолета такой же модели в аэропорту Ясуджа. Причиной экстренного приземления тогда стал отказ двигателя.

В район крушения направлены бригады спасателей, однако поиск возможных выживших и обломков осложнен из-за неблагоприятных погодных условий. Кроме того, к месту ЧП выехали 20 оперативных групп Организации спасения и помощи при иранском отделении Красного Полумесяца.