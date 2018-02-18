Полиция заинтересовалась письмами с угрозами от "Грудинина"

Столичные полицейские начали проверку в связи с рассылкой писем с угрозами якобы от кандидата в президенты РФ. Ряд торговых центров получил электронные сообщения с требованием выплатить крупную денежную сумму. В случае отказа отправитель пообещал дестабилизировать их работу, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.

В ведомстве не уточнили, о каком кандидате идет речь, однако источник в правоохранительных органах рассказал, что речь идет именно о Павле Грудинине, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что администраторы сразу нескольких крупных торговых центров в Москве заявили о поступлении анонимных писем с адреса PavelGrudinin@protonmail с требованием выплатить по две тысячи долларов.