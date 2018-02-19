Около 100 грузовиков застряли на границе между Россией и Украиной

На пункте пропуска "Гоптовка" на российско-украинской границе наблюдается скопление грузовых автомобилей, которые выезжают с территории Украины. Такие данные сообщили в воскресенье, 18 февраля, представители пресс-службы государственной пограничной службы Украины.

Как уточняется, контрольные службы в российском пункте пропуска для автосообщения "Нехотеевка" не пропускают грузовые автомобили через украино-российскую границу с вечера 17 февраля. В очереди стоят уже около 100 автомобилей. Еще порядка 100 фур вернулись, чтобы следовать другим маршрутом, передает РИА Новости.

Пограничная служба Украины утверждает, что официальный запрос российской стороне по поводу ситуации на границе был отправлен, но ответа на него не последовало.

Погранслужба обращается с просьбой ко всем, кто планирует в ближайшее время ехать в Россию через "Гоптовку", учитывать обстановку, которая сложилась на этом направлении.