В Мексике в штате Оахака введен режим ЧП после землетрясения

В воскресенье, 18 февраля, национальная служба гражданской обороны Мексики объявила режим чрезвычайного положения в 33 муниципалитетах штата Оахака, которые пострадали от недавнего мощного землетрясения.

Как уточняется, данная мера позволит этим регионам получить доступ к средствам специального фонда, занимающегося ликвидацией последствий стихийных бедствий. О введении режима ЧП попросили сами власти штата Оахака.

Землетрясение магнитудой 7,2 с эпицентром в районе Пинотепы-Насьональ было зафиксировано в Оахаке 16 февраля, напоминает РИА Новости. Согласно последней информации местных властей, стихия нанесла ущерб сотням строений, 1,3 миллиона домов и торговых точек остались без электричества. Представители национальной сейсмологической службы страны сообщили, что с пятницы было зафиксировано более 1,5 тысячи афтершоков.

В настоящее время в Оахаку для оказания помощи населению направлены около 4,8 тысячи солдат и морских пехотинцев, их поддерживают самолеты и вертолеты.