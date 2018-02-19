Норвежцы выиграли командный турнир в прыжках с трамплина

Завершился командный турнир в прыжках с трамплина у мужчин. Победу одержала сборная Норвегии. Прыгуны из России заняли седьмое место.

Борьба за награды развернулась между сборными Норвегии, Германии и Польши. Наибольшую сумму 1098.5 — набрали норвежцы, которые и стали чемпионами. Немцы набрали 1075.7 и сумели обойти поляков в споре за серебро. Сборная Польши с суммой 1072.4 остались третьими.

Команда России, за которую выступали Алексей Ромашов, Денис Корнилов, Михаил Назаров и Евгений Климов, набрали 809.8 баллов. Это позволило занять им седьмое место и выиграть принципиальный спор у сборной Финляндии.