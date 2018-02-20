Хайо Зеппельт: на Олимпиаде обнаружена еще одна мельдониевая допинг-проба

Автор скандальных фильмов о допинге в России, немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что на проходящих в южнокорейском Пхенчхане Олимпийских играх выявили второй случай с положительной допинг-пробой. Она связана с запрещенным Всемирным антидопинговым агентством (WADA) веществом мельдонием. Об этом журналист написал в своем микроблоге в Twitter.

"Вероятно, на Играх в Пхенчхане обнаружен еще один положительный допинг-тест на мельдоний, – приводит слова Зеппельта Чемпионат.Com. – Не исключено, что его сдал тот же спортсмен, только немного ранее. Необходимо дождаться официального подтверждения и если это окажется правдой, то следует выяснить, как давно и где именно эта проба была взята".

Как сообщали ранее Вести.Ru, российский керлингист Александр Крушельницкий попал под подозрение в нарушении антидопинговых правил – проба "А" спортсмена показала наличие остатков мельдония. Результаты повторной пробы станут известны до утра вторника по московскому времени.