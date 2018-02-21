США угрожают странам, которые налаживают деловые связи с Россией

США отговаривают другие страны от деловых связей с Россией. И прежде всего в оборонно-промышленной сфере. Это признала глава пресс-службы Госдепа Хизер Науэрт.

По её словам, ведомство направило телеграммы с такими инструкциями во все американские дипмиссии за рубежом, передает телеканал "Россия 24". Им предписано вести переговоры с правительствами принимающих стран и недвусмысленно намекать, что Штаты могут устроить им серьезные проблемы. А конкретно – объяснять, с чем могут столкнуться те, кто будет налаживать деловые связи с российскими промышленниками, особенно в сфере ОПК.