К участию в конкурсе Стенина присоединились новые страны

В фотоконкурсе имени Андрея Стенина, организованном МИА "Россия сегодня" впервые приняли участие молодые фоторепортеры из Саудовской Аравии, Мьянмы, Коста-Рики и Руанды. На суд жюри они представили стильные монохромные портреты, яркие образцы природной макрофотографии и ландшафтной съемки, картины национальных праздников.

Конкурс является единственной в России площадкой, которая открывает новые имена в международной фотожурналистике и формирует критерии качества документальной фотографии. До завершения приема заявок осталось чуть более недели — до 28 февраля в нем могут принять участие фоторепортеры всего мира в возрасте от 18 до 33 лет. Заявки принимаются на портале stenincontest.ru, в активе которого уже находится порядка 2000 работ от молодых фоторепортеров из более чем 50 стран мира.

В 2018 году бороться за призовые места соискателям предстоит в четырех номинациях: "Главные новости", "Спoрт", "Моя планeта" и "Портрет. Герой нашего времени". Число работ в каждой из номинаций в этом году увеличено до трех, что дает молодым фотографам еще больше возможностей для демонстрации профессионального мастерства.

Номинации "Моя планета" и "Главные новости" по-прежнему сохраняют лидерство по числу поданных в них фотографий. Среди россиян самыми активным стали журналисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Ярославля, Тулы, Воронежа, Смоленска. Среди зарубежных стран лидируют фоторепортеры из Азии, включая Бангладеш, Индию и Иран.