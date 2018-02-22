Военные Нигерии спасли 80 школьниц, пропавших после атаки "Боко Харам"

Нигерийские военные спасли около 80 школьниц, которые пропали после нападения боевиков группировки "Боко Харам" (запрещена в РФ) на деревню Дапчи (штат Йобе, северо-восток Нигерии). Об этом сообщила телекомпания CNN, ссылаясь на местного чиновника.

Как уточняется, девочек обнаружили в среду, 21 февраля, в городе на границе штатов Йобе и Борно после того, как к военным попала наводка относительно их местонахождения. Точное число спасенных школьниц назовут 22 февраля, когда их пересчитают в школе.

Согласно информации агентства Reuters, нигерийские военные спасли 76 школьниц и обнаружили тела двух погибших.

Ранее СМИ сообщали, что деревенскую школу, в которой обучаются девочки в возрасте от 11 лет, 19 февраля атаковали вооруженные активисты "Боко Харам". После атаки боевиков по меньшей мере 111 школьниц пропали, напоминает ТАСС.

В апреле 2014 года боевики "Боко Харам" похитили 276 девочек из лицея в нигерийском Чибоке. Позднее 57 из них смогли сбежать, в октябре 2016 года 20 школьниц освободили в результате переговоров властей Нигерии, представителей Швейцарии и Международного комитета Красного Креста с группировкой. 6 мая 2017 года еще 82 девочки выпустили на свободу. В настоящее время около 100 школьниц до сих пор числятся пропавшими без вести.