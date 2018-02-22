Москва - самый привлекательный для инвесторов город Европы

Москва — самый привлекательный для инвесторов город Восточной Европы. Издание Financial Times опубликовало рейтинги главных городов будущего. Российская столица попала сразу в несколько, сообщает "Россия 24".

В топ-10 по качеству жизни Москва заняла второе место, пропустив вперед только Лондон. А в общем рейтинге столица нашей страны на пятом месте.

Financial Times при составлении рейтинга учитывала более ста критериев. Среди них экономические показатели, продолжительность жизни, количество жителей с высшим образованием и доступность аренды. Эксперты отмечают в Москве понятные правила запуска бизнес-проектов и многочисленные льготы.