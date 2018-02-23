Захарова прокомментировала новости о 389 килограммах кокаина из посольства России

Захарова прокомментировала новости о 389 килограммах кокаина из посольства РоссииЧитайте нас в Telegram
Министерство иностранных дел России прокомментировало совместную с полицией Аргентины операцию по ликвидации канала перевозки наркотиков. Как рассказала в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова, 14 декабря 2016 года в школьно-жилом комплексе посольства России в Буэнос-Айресе нашли 389 килограммов кокаина в мешках.
Расследование показало, что наркотики принадлежат группе перевозчиков, которые приготовили партию кокаина для отправки в Европу. Мария Захарова категорически отвергла теории "экспертов" о том, что наркотики могли перевозить в российской дипломатической почте. "Хотели бы отметить, что такая постановка вопроса показывает незнание механизма и порядка направления диппочты", — заявила Захарова.
Захарова отметила профессионализм и высокую эффективность работы с аргентинскими правоохранительными органами. "Достигнутый результат позволяет констатировать пресечение канала поставки", — подчеркнула Захарова.
Как ранее рассказала министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, по делу задержаны несколько подозреваемых, в том числе сотрудник аргентинской полиции и выходец из России.
Буллрич сообщила о ходе расследования: кокаин в мешках подменили на муку, в которой спрятали GPS-трекеры. Полиция при помощи прослушки телефонов наркоторговцев узнала их контакты в России, Германии и Нидерландах, пишет РИА Новости.
Полицейским удалось избежать утечек, поделилась Буллрич, и, в итоге, задержать Ивана Близнюка, сотрудника управления полиции Буэнос-Айреса и Александра Чикало, работавшего вместе с Близнюком. СМИ сообщают, что в банде состоял бухгалтер Али Абыянов, работавший в посольстве по срочному контракту.
По словам министра, стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке составляет около 50 миллионов евро.
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