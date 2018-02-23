В допинг-пробе Сергеевой нашли триметазидин

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Олимпиада-2018 2 часа назад
В допинг-пробе Сергеевой нашли триметазидинЧитайте нас в Telegram
Делегация олимпийских атлетов из России получила официальное уведомление о наличии в допинг-пробе бобслеистки Надежды Сергеевой запрещенного препарата триметазидина, передает ТАСС. Решение по данному случаю будет принято согласно действующему регламенту, говорится в заявлении делегации.
Положительный результат на сердечный препарат, который входит в список запрещенных, дала допинг-проба Надежды Сергеевой от 18 февраля, говорится на официальной странице Федерации бобслея России в "Фейсбуке". За несколько дней до этого, 13 февраля, проба спортсменки была чистой. Медицинский штаб сборной этого препарата Сергеевой не выписывал. Федерация, как и сама спортсменка, понимает меру своей ответственности и осознает, как случившееся может отозваться на судьбе всех олимпийских атлетов из России.
Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях двухместных экипажей на Олимпиаде в Пхенчхане. При этом триметазидин, найденный в допинг-пробе Сергеевой, бесполезен в плане роста спортивных результатов и влияния на спортивную форму, заявил РИА Новости бывший руководитель Российской антидопинговой службы Николай Дурманов.
По его словам, нет точного ответа на вопрос, почему этот препарат запретили, как и в ситуации с мельдонием. Оба эти препарата, говорит Дурманов, скорее профилактические и уберегают спортсменов от проблем. Триметазидин, по словам эксперта, запретили года три назад.
"И кстати, официальная медицина в Европе и Северной Америке к нему относится так же, как к мельдонию – не признает из-за того, что он неэффективен. И тогда возникает вопрос, а зачем его запрещать, если он неэффективен…" — заявил Дурманов.
Он также рассказал о действии триметазидина: он предотвращает накапливание токсических веществ в сердечной мышце и повышает ее энергоемкость. Этот препарат, по словам Дурманова, довольно часто прописывают людям со стенокардией, нарушениями сердечного коронарного кровообращения и другими подобными заболеваниями.
Ранее стало известно, что в допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого были найдены следы мельдония. Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение признать Крушельницкого виновным в нарушении антидопинговых правил. Спортсмен вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой лишены бронзы Олимпийских игр в Пхенчхане, которую они завоевали в дисциплине дабл-трап.
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