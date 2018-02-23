Вооруженных соратников Саакашвили задержали за подготовку захвата Рады

Украинские полицейские задержали группу сторонников лидера партии "Рух новых сил", бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Как сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, задержанные собирались захватить здание Верховной Рады, у них изъят арсенал оружия. Вместе с тем генпрокурор не уточнил, когда именно произошло задержание.

Луценко оговорился, что не обвиняет в этом Саакашвили, — скорее всего, он об этом не знает. "Но его деятельность, выбранная им риторика, притягивает к себе безумцев", — заявил генпрокурор. По его мнению, "агрессивный большевизм", который провозглашает Саакашвили, очень опасен для будущего Украины.

Луценко сообщил также, что один из митингующих намеревался бросить в зал украинского парламента боевую гранату, а у другого было изъято 20 килограммов пластида, пишет ТАСС.

Акции протеста, организованные несколькими политическими партиями и общественными движениями во главе с Саакашвили, продолжаются у здания Верховной Рады Украины с 17 октября прошлого года. 12 февраля нынешнего года Саакашвили был задержан в Киеве, а затем выдворен в Польшу. Государственная пограничная служба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года.