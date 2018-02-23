Трамп пообещал не отбирать у американцев оружие

Президент США Дональд Трамп будет защищать право американцев на владение оружием.

Об этом он заявил на конференции консерваторов (Conservative Political Action Conference, CPAC) в Вашингтоне. Тогда же Трамп призвал аудиторию не допускать прихода к власти демократов.

В США право на ношение оружия гарантировано Второй поправкой к Конституции. Горячие споры возникли после массового расстрела учеников во флоридской школе.

Трамп подписал меморандум о незаконности приспособлений, обеспечивающих скорострельность винтовок, заявил о необходимости повысить возраст покупки штурмового оружия до 21 года, усилить проверки, но в то же время укрепить школы за счет вооружения персонала, передает РИА Новости.