Работа аэропорта в Южно-Сахалинске приостановлена из-за циклона

По югу Сахалина проходит снежный циклон. Из-за низкой видимости и ветра, скорость которого достигает 20 метров в секунду, приостановлена работа аэропорта Южно-Сахалинска.

Прилеты из Москвы, Владивостока, Хабаровска и Южно-Курильска задержаны, передает РИА Новости. Не смогли вылететь самолеты, направлявшиеся в Москву, Хабаровск, Владивосток, Южно-Курильск, Саул и японский Саппоро.

Также закрыта паромная переправа Холмск – Ванино.

Синоптики прогнозируют, что погода улучшится в воскресенье, 25 февраля.