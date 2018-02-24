Бобслей. Четверка Андрианова - шестнадцатая после двух попыток

На олимпийском турнире по бобслею начались соревнования четверок. Спортсмены выполнили по две попытки. Экипаж Максима Андрианова занимает 16 место.

В первой попытке Максим Андрианов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко и Руслан Самитов показали 18-й результат. Вторая попытка бобслеистов из России оказалась более успешной, они поднялись а 16 место.

Лидирует же сборная Германии, в составе которой выступают Франческо Фридрих/Канди Бауэр/Мартин Гроткопп/Торстен Маргис. На втором месте идут корейцы — Вон Юн Чон/Юн Джун Лин/Сео Юнг Ву/Ким дон Хюн. На третьем месте еще один немецкий квартет — Нико Вальтер/Кевин Куске/Александр Рюдигер/Эрик Франке.