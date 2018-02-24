Эстонцы в знак протеста массово поехали в Латвию за бензином и выпивкой

Сотни жителей Эстонии в знак протеста против налоговой политики государства уехали в Латвию за автомобильным топливом и алкоголем. В субботу, 24 февраля, Эстония отмечает государственный праздник – 100-летнюю годовщину провозглашения независимости республики.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на эстонские СМИ, около 600 машин со специальными наклейками участников акции пересекли границу с Латвией через пограничный пункт Икла, еще примерно 200 машин – через город Валга. Эстонские машины продолжают пересекать границу, где их встречает и сопровождает полиция Латвии. По данным СМИ, на организованную через Facebook акцию "24.02 — все в Латвию" отправились недовольные жители из десятка городов Эстонии, а также с островов.

Во второй половине дня участники акции соберутся в латвийском городе Мазсалка, где выступят на митинге протеста. Как рассказал организатор акции Таави Лепик, протестующие недовольны акцизной политикой правительства Эстонии, из-за которой государство и все жители теряют большие суммы денег. "И мы говорим не только об алкогольных акцизах", – подчеркнул он.

Акцизы на алкоголь и моторное топливо резко возросли в Эстонии сначала во второй половине 2017 года и еще раз – с 1 января этого года. В результате многие жители Эстонии и соседней Финляндии стали ездить за выпивкой и бензином в Латвию, где цены значительно ниже. Спиртное закупали огромными партиями, из-за чего эстонские власти даже организовали на дорогах антиалкогольные патрули. По данным Налогово-таможенного департамента Эстонии, недобор акцизного налога уже обошелся государственному бюджету примерно в 30 миллионов евро.